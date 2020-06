Esporte Saída de Léo Sena fecha ciclo de estratégia adotada na base do Goiás Clube esmeraldino captou volante, sem custos, após a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2020, Goiás buscou mais nove atletas para equipes sub-20 e sub-17

O Goiás tem negócio selado com o Atlético-MG para transferência do volante Léo Sena por R$ 4 milhões. O jogador passará por exames médicos antes de assinar contrato. A saída do jogador representa para o clube esmeraldino o fechamento do ciclo de uma estratégia adotada nos últimos anos. Léo Sena chegou ao Goiás, sem custos, após a disputa da Copa São Paulo de Fut...