Esporte Saída de Erick deixa lacuna em elenco, mas recheia cofre do Vila Nova Saída do atacante é a primeira venda da gestão atual, que pretende gerar receitas. Técnico diz avaliar possibilidade de reposição

Com o discurso de vender jogadores para gerar receitas, a diretoria do Tigre começou 2020 com a primeira negociação encaminhada de um jogador do Vila Nova. O Tigre anunciou a venda do atacante Erick, de 19 anos, para um clube dos Emirados Árabes Unidos. É a primeira transação do tipo da gestão de Hugo Jorge Bravo, que já avisou que o clube é um “balcão de negócios” qu...