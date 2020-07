Esporte Saída de Dudu fortalece cofres do Palmeiras, mas deixa lacuna em campo Atacante está no grupo dos melhores do País e é o principal jogador do elenco alviverde, fundamental nos títulos da Copa do Brasil de 2015 e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018

O Palmeiras oficializou nesta segunda-feira (20) a saída do atacante Dudu, 28, seu principal jogador e ídolo atual da torcida, para o Al Duhail, do Qatar. O negócio foi feito por empréstimo de um ano no valor de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões). No fim de junho de 2021, o time catariano terá a opção de compra dos direitos por mais 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões). O...