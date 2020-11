Esporte Saída com os pés: Ederson é inspiração para jovens da base em solo goiano Goleiros das categorias de base comentam orientações e trabalhos para se adaptar às exigências de jogar com os pés

A famosa frase “e a base vem como?” serve para prever como serão os goleiros nos próximos anos. No quesito jogo com os pés, todos os arqueiros dos clubes goianos esperam dar sequência e evoluir no atual momento do esporte, em que a construção ofensiva desde a área de defesa se tornou frequente. “Se tornou essencial que o goleiro saiba trabalhar com os pés, está e...