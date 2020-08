Esporte ‘Saí diferente’, diz meia do Atlético-GO após isolamento da Covid-19 Autor de um belo gol contra o Flamengo, Jorginho revela quatro dias iniciais com “falta de respiração” durante recuperação de infecção pelo coronavírus

Jorginho fez um belo gol sobre o Flamengo, quarta-feira (12), na vitória do Atlético-GO, no Estádio Olímpico, por 3 a 0. Mas o que chamou a atenção para o jogador com mais tempo de casa dentro do elenco atleticano foram as revelações sobre a fase recente, na qual teve de lidar e enfrentar a contaminação pela Covid-19. O meia do Dragão teve de ficar em isolamento social e...