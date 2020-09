Esporte 'Só um Silva', Avancini vai da bike de sucata à busca por legado no ciclismo Conhecido no mundo do esporte como alguém engajado em ações sociais, ele entende que tem que retribuir ao país e ao ciclismo por tudo o que conquistou na carreira

Apesar de ser conhecido nas provas pelo sobrenome italiano Avancini, Henrique gosta sempre de lembrar do Silva que também carrega. Para o ciclista brasileiro, segundo melhor do mundo no ranking da modalidade mountain bike, esse é o símbolo de sua trajetória. O atleta de Petrópolis conta que tudo começou com o pai, baiano, ex-ciclista e que tinha uma bicicletaria na cid...