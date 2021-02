Esporte ‘Só nos resta a vitória’, comenta lateral do Goiás sobre luta pela permanência Jefferson acredita que o time esmeraldino não será rebaixado à Série B e lamenta demora para clube “se fechar”

O lateral Jefferson lamenta a demora para o Goiás ter se fechado como uma família na busca pela permanência na Série A, mas acredita que o time esmeraldino conseguirá se manter na elite nacional. Para isso, terá de vencer o RB Bragantino no domingo (21), e seguir com chance na última rodada do Brasileirão. “Será um jogo mais difícil do que foi contra o Botafogo, mas o que eles (Augusto César e Glauber R...