Esporte Só 2 dos 40 clubes das séries A e B dizem apoiar paralisação do futebol Em enquete feita pelo jornal Folha de S.Paulo, a Chapecoense, agora de volta à elite, e o Brasil de Pelotas, da Série B, foram os únicos a se posicionar a favor de uma suspensão total dos jogos neste início de temporada

Apenas 2 dos 40 clubes envolvidos nas séries A e B do Campeonato Brasileiro são favoráveis à paralisação do calendário de futebol no país, neste momento em que a pandemia de Covid-19 avança e deixa o sistema de saúde em colapso. Em enquete feita pelo jornal Folha de S.Paulo, a Chapecoense, agora de volta à elite, e o Brasil de Pelotas, da segunda divisão do Nacion...