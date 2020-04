Esporte Série especial: os clubes goianos no mapa nacional de artilharia Dez jogadores foram artilheiros de competições nacionais por clubes do Estado. Só o Goiás conseguiu fazer goleadores na elite do Brasileiro. Apenas um conseguiu o feito por um time do interior goiano

Ser protagonista na Série A do Campeonato Brasileiro não é tarefa fácil. O nível é o mais elevado do futebol nacional e a competitividade costuma colocar, historicamente, vários clubes com chances de ser campeão. Dentro desse cenário, a dificuldade para se destacar individualmente não é missão menos complicada. Se o futebol goiano ainda não conseguiu levantar um troféu de ca...