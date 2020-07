Esporte Série especial: o passaporte internacional do Atlético-GO Em sua melhor campanha na elite de pontos corridos, Dragão conseguiu a inédita vaga na Sul-Americana

O Atlético-GO sofreu no retorno à Série A do Brasileiro, em 2010, após 24 anos ausente da elite nacional, escapou do descenso só na última rodada naquele ano, mas conseguiu passar pelo crivo de se manter no seleto grupo de 20 clubes na divisão principal do País. No ano seguinte, em 2011, era preciso avançar. Com momentos de instabilidade, mas também de afirmação, o ti...