Esporte Série especial: o interior vivo em decisões Série especial do POPULAR relembra campanhas de Crac e Anapolina em momentos decisivos de competições nacionais. Clubes ficaram no “quase”, mas deram orgulho a Catalão e Anápolis

Os clubes do futebol goiano que conquistaram títulos em nível nacional são todos da capital. No interior, duas equipes conseguiram campanhas relevantes, de briga pelo título e busca por acessos. Anapolina e Crac estiveram perto de garantir acessos da Série C à B, mas não conseguiram: a Xata em 1998 (3ª colocada), o Leão em 2007 (5º lugar). Além disso, duas finais na ...