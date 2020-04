Esporte Série especial: noite de glória do Atlético-GO A vitória sobre o Flamengo, no Engenhão, é histórica e integra sequência boa do clube rubro-negro de cinco triunfos seguidos

No melhor momento do Atlético-GO na Série A de 2011, quando o Dragão venceu Santos, Flamengo, Grêmio, América-MG e Coritiba de forma consecutiva, um dos jogos não sai da retina do atleticano. O time goiano goleou o Flamengo, por 4 a 1, fora de casa, no Engenhão. A partida ficou marcada como um dos momentos mais emblemáticos do Dragão na elite. A goleada foi construída ...