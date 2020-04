Esporte Série especial: jogos nas alturas e primeiro gol de zagueiro As dificuldades do Goiás na altitude durante a disputa da Libertadores e Rogério Corrêa relembrando o gol marcado por ele, na estreia, em Cuenca

O Goiás estreou na Libertadores da América fora de casa, em Cuenca, no Equador, a 2.560m de altitude, no dia 26 de janeiro, com empate em 1 a 1. O tempo entre a classificação para a inédita disputa do torneio continental e o primeiro jogo foi de dois meses. A espera tomou de ansiedade o grupo de jogadores. O alívio da tensão veio com o apito inicial do árbitro per...