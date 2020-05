Esporte Série especial: Galo bicou Flu favorito na Série C Há mais de 20 anos, Goiânia não passou da 1ª fase da competição nacional, mas fez bonito diante do tricolor

Há mais de 20 anos, o Goiânia não fazia grande campanha na Série C do Brasileiro de 1999 e havia ficado entre os seis melhores do Estadual daquele ano, mas decidiu apostar no trabalho a longo prazo do técnico Luiz Dário, que ficou mais de dois anos à frente do projeto de formar e preparar jovens revelados na base. Apesar de não ter passado da 1ª fase no Grupo D da Terc...