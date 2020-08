Esporte Série especial: equilíbrio entre rivais goianos na elite nacional Atlético-GO e Goiás voltam a se enfrentar na 1ª Divisão do Brasileiro e podem desempatar confronto particular

Depois de dez anos, Atlético-GO e Goiás voltarão a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro e terão a oportunidade de desempatar um duelo equilibrado, apesar de ainda curto, entre os dois representantes goianos na elite. Ao longo da história, esmeraldinos e rubro-negros mediram forças quatro vezes na 1ª Divisão do Brasileirão, com uma vitória para cada lado ...