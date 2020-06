A temporada de 2010 é considerada uma das melhores - ou a principal - do Atlético na fase de reconstrução, a partir de 2006. Campeão goiano com facilidade, o Dragão chegou à semifinal da Copa do Brasil e, no retorno à Série A, após 24 anos ausente, o time sofreu para evitar o rebaixamento, o que pode ser medido pela demora em conquistar a primeira vitória na elite, naquele ano. Foram necessárias sete rodadas até que o Dragão desencantasse na competição - fez 2 a 1 sobre o Cruzeiro-MG, no Serra Dourada.

Neste sábado (6), o clube completa dez anos do primeiro triunfo na era dos pontos corridos do Brasileirão. Naquele 6 de junho de 2010, o time quebrou jejum desde a última vitória, na 1ª Divisão nacional, que havia sido no dia 10 de dezembro de 1986, sobre o Central-PE (2 a 0).

“Foi antes da parada para a Copa do Mundo (2010, na África do Sul). A expectativa de disputar o Brasileiro é grande, sempre. Havíamos subido (em 2009). O primeiro ano na Série A é muito difícil. Muitos sobem num ano e caem no outro. Tínhamos de nos garantir, mas vencer antes da paralisação nos daria tranquilidade para a sequência”, comentou o ex-zagueiro e capitão do Atlético, Jairo Araújo. O Atlético segurava a lanterna, até então, com cinco derrotas e um empate. A vitória não mudou a posição na tabela, mas trouxe ânimo ao time. Fazer a intertemporada com a primeira vitória era algo alvissareiro ao Atlético, na condição de clube emergente no cenário nacional.

O Dragão fez 2 a 1 no Cruzeiro, com gols dos atacantes Rodrigo Tiuí e Pedro Paulo, jovem cedido pelo Atlético-MG - ele fez o gol da vitória aos 39 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Marcão. O Cruzeiro tinha Fábio, Roger Flores, Gil (ex-Atlético-GO), Leonardo Silva e Guerrón. O Dragão atuou com Márcio; Airton, Jairo, Welton Felipe, Erandir; Pituca, Agenor, Ramalho, Keninha (Elias); Pedro Paulo, Rodrigo Tiuí (Marcão).

“Na Série A, é questão de sobrevivência vencer. Se o time está entre os primeiros, precisa da vitória para se manter ou chegar à liderança. Se aparece no meio da tabela, tem de ganhar para subir ou evitar perder posições. Nas últimas posições, você tem de vencer, para sair do lugar incômodo. A vitória traz alegria, os torcedores querem isso, os ambulantes vendem mais, o clube melhora o faturamento, o jogador se valoriza. É uma série de coisas”, acrescentou Jairo Araújo, que havia disputado a Série A por Brasiliense e Gama, antes.

Ex-volante do Dragão, Pituca aponta outro argumento para o início ruim do time na Série A. “Estávamos brigando para chegar à final da Copa do Brasil. Fomos passando de fase e chegado à semifinal. Então, a nossa cabeça estava na Copa do Brasil”, citou Pituca. Alguns jogos decisivos do Dragão, na Copa do Brasil, foram em maio, o que coincidia com o começo da Série A.

“Tínhamos a consciência de que seria difícil disputar a Série A e permanecer nela. Não é como jogar outro torneio, no qual você pode apostar na recuperação. Na Série A, não é fácil vencer. Não queríamos parar, antes da Copa, sem vitórias”, frisou Pituca. No triunfo sobre o Cruzeiro, alguns titulares não atuaram, como Thiago Feltri, Anailson, Juninho e Gilson.

Meta do clube

Passada a fase vitoriosa anterior - títulos do Goianão de 2007 e 2010, da Série C de 2008 e o acesso à elite nacional em 2009 -, o Atlético experimentou novo choque de realidade na Série A de dez anos atrás. Estava diante de gigantes do País, como Cruzeiro, Corinthians, Fluminense, Santos, Flamengo, Inter e outros. “Alguns jogadores sabiam como era difícil para um clube chegar à Série A e conseguir ficar. O Atlético sabia disso. Tínhamos de usar a nossa experiência para não deixar o time cair. Por isso, foi importante vencer aquele jogo”, endossou Pituca.

Ele e Jairo Araújo vivenciaram essa dificuldade no Brasiliense-DF, na Série A de 2005, quando o clube do Distrito Federal foi campeão da Série B de 2004 e, no ano seguinte, não conseguiu a permanência na elite. Antes de vencer o Cruzeiro, os resultados para o Dragão não foram animadores: empate com o Grêmio na estreia (0 a 0) e derrotas para Fluminense e Grêmio Prudente-SP por 1 a 0, para Santos e Athletico-PR (2 a 1) e para o Goiás (3 a 1).

“Vencer no começo era importante. Demoramos um pouco, mas aquela vitória foi fundamental. Já sentíamos uma pressão pela primeira vitória. A pressão não era só do torcedor, da imprensa, do clube. Era de nós mesmos, pois sabíamos do nosso potencial”, pontuou Jairo Araújo. Até a 7ª rodada, o Atlético era o único time que não havia vencido na Série A 2010.

* Em um momento de esporte paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus, “a lembrança é a melhor defesa”. Esta é a série que O POPULAR publica enquanto durar a paralisação, com matérias sobre o passado do esporte goiano. Neste fim de semana (6 e 7/junho), você confere a primeira vitória do Atlético-GO na Série A por pontos corridos. Mande sua sugestão de pauta: esporte@opopular.com.br