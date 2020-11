Esporte Série especial: decisão histórica para o Goiás há três décadas Com nova boa campanha um ano depois de ser semifinalista, Goiás decidia Copa do Brasil com o Flamengo

Três décadas não apagaram a memória de quem viveu os dois jogos da decisão da Copa do Brasil de 1990, entre Goiás e Flamengo. Vinte anos antes do que viria a ser a primeira, e até hoje única, decisão internacional de sua história, o clube esmeraldino vivia, para torcedores e ex-jogadores, o primeiro momento em que esteve perto de um título de grande expressão no País. O vice...