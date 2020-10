Esporte Série do Tottenham funciona como guia para entender José Mourinho Treinador se tornou protagonista do seriado, que em nove episódios mostrou bastidores da temporada 2019/20 da equipe inglesa

A demissão do argentino Mauricio Pochettino pelo Tottenham aconteceu em 21 de novembro de 2019. A temporada na Europa estava no quarto dos seus dez meses. Mas na série "All Or Nothing: Tottenham Hotspur", a queda do técnico é mostrada aos 22 minutos do primeiro dos nove episódios. A rápida saída de cena de Pochettino serve para potencializar a imagem e o carisma do s...