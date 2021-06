Esporte Série D: trio goiano inicia caminhada Aparecidense e Goianésia têm meta de subir. Jaraguá é incógnita após quase desistir da competição

A caminhada dos times goianos na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro começa neste final de semana com os três representantes do Estado em campo: Aparecidense, Goianésia e Jaraguá estão no Grupo 5 do torneio e estreiam na competição nacional contra Nova Mutum-MT, Brasiliense e Gama, respectivamente. O sonho é pelo acesso, mas o trio goiano coloca os pés no chão ...