Esporte Série D: trio goiano conhece adversários da fase de grupos Goianésia, Jaraguá e Aparecidense disputam a competição nacional a partir do início de junho

Os três clubes goianos que vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro estão no Grupo A5 com rivais das regiões Norte e Centro-Oeste, além do Distrito Federal. A CBF divulgou, na noite deste sábado (27), os grupos e os confrontos da fase preliminar. Goianésia, Jaraguá e Aparecidense vão disputar a fase de grupos com União Rondonópolis-MT, Porto Velho-RO, Gama-D...