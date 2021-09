Esporte Série D: no interior de MG, Aparecidense abre mata-mata com fome de acesso

Depois de ter ficado com o gosto amargo da eliminação nas quartas de final da Série D de 2020, a Aparecidense, o único representante goiano que resta no torneio deste ano, espera conquistar o acesso à Série C 2022. A sequência da caminhada passa pelos jogos que terá de disputar, pela 2ª fase da competição, diante da Caldense-MG. O primeiro deles será neste sábado, às 16 h...