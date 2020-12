Esporte Série D: goianos iniciam luta por vaga nas oitavas Depois de ocupar as três primeiras posições da chave na fase de grupos, Aparecidense, Goiânia e Goianésia fazem jogo da ida da 2ª fase no fim de semana

Aparecidense, Goianésia e Goiânia iniciam a 2ª fase da Série D neste final de semana. A competição nacional entra em sua fase eliminatória, com jogos de ida e volta. O Galo encara o Atlético-BA, fora de casa, neste sábado (5), às 15 horas. Líder do Grupo 5, o Camaleão visita o Tupynambás no domingo (6), às 16 horas. No mesmo dia, o Goianésia recebe o Gama, que foi o time ...