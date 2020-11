Esporte Série D: Goianésia vence em casa, se classifica e garante três goianos na 2ª fase Goiânia e Aparecidense já estavam classificados. Na última rodada, posições da chave serão definidas

Com dois gols marcados no segundo tempo, o Goianésia garantiu, neste domingo (22), a classificação para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Azulão do Vale bateu o Operário, de Várzea Grande-MT, por 2 a 0, com gols de Léo Carvalho, aos 7 minutos, e Ricardo Verza (ex-Goiás) aos 47 minutos da etapa f...