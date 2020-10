Esporte Série D: Goiânia e Azulão fazem duelos contra rivais capixabas

Depois da segunda vitória na Série D, o Goiânia volta a campo nesta quinta-feira (22) para enfrentar novamente o Vitória-ES, desta vez na casa do adversário, no Espírito Santo. A partida é válida pela 1ª rodada do 2º turno e será às 15 horas, no Estádio Salvador Costa.As duas equipes se enfrentaram segunda-feira, em Goiânia, e o Galo venceu por 1 a 0, gol de falta do ...