Esporte Série D: Galo recebe Azulão, que defende liderança

O terceiro e último encontro entre clubes goianos no 1º turno da fase de grupos da Série D colocará Goiânia e Goianésia frente a frente nesta sexta-feira (9). O Azulão do Vale quer pontuar no Olímpico para se manter no topo do Grupo 5, mas sabe que o Galo está de olho na liderança e pode alcançá-la se bater o conhecido rival e contar com tropeços de Operário/MT, Águia Negra/MS ...