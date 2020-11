Esporte Série D: em jogo atrasado, Goiânia tenta se consolidar no G4 Nesta quarta-feira (4), o Galo encara o Operário/MT, em duelo válido pela 9ª rodada da competição nacional

Em jogo atrasado da 9ª rodada, o Goiânia encara o Operário/MT, nesta quarta-feira (4), às 18 horas, no Estádio Olímpico, com objetivo de se consolidar no G4 do Grupo 5 da Série D e afastar um concorrente na disputa pela classificação à próxima fase da competição nacional. Na 4ª colocação com 13 pontos, o Galo pode abrir sete pontos de vantagem sobre o adversário mato...