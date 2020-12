As oitavas de final da Série D, que têm Goiás como o Estado com maior número de representantes entre os 16 melhores da competição, serão disputadas nos dois próximos fins de semana. A CBF divulgou nesta segunda-feira (14) a tabela de jogos.

Nesta fase, as oitavas de final, os classificados serão os que tiverem mais pontos após jogos de ida e volta. Se houver igualdade em pontos, avança o clube que tiver maios saldo de gols. Se persistir a igualdade, a decisão ocorrerá nos pênaltis.

Na próxima fase, as quartas de final ou 4ª fase da Série D, os confrontos serão definidos de acordo com a campanha de cada classificado em todas as etapas. Os oito classificados formarão um ranking com ordenamento feito com os critérios: maior número de pontos somados em toda a competição (exceção da fase preliminar), maior número de vitórias, maior saldo de gols, sorteio.

A partir daí, os confrontos são: 1º x 8º, 4º x 5º, 2º x 7º e 3º x 6º. Quem vencer essa fase sobe para a Série C. Então, as semifinais serão disputadas assim: 1º x 8º X 4º x 5º; e 2º x 7º X 3º x 6º.

Confira datas, horários e locais dos jogos de Aparecidense, Goianésia e Goiânia nas oitavas de final:

JOGOS DE IDA

19/12 (sábado)

16h - Marcílio Dias x Goianésia

16h - Goiânia x Novorizontino

20/12 (domingo)

17h - São Luís x Aparecidense

JOGOS DE VOLTA

27/12 (domingo)

16h - Goianésia x Marcílio Dias

18h - Aparecidense x São Luís

18h - Novorizontino x Goiânia