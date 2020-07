Esporte Série D: com nova data, clubes planejam retomada e fazem reivindicações

Após meses de incertezas, os três representantes goianos na Série D do Campeonato Brasileiro já sabem a data para início da competição nacional e começam a traçar os planos para disputa do campeonato. Crac, Goianésia e Goiânia iniciam suas campanhas na fase de grupos no dia 20 de setembro - etapas preliminares iniciam dia 6 de setembro e a competição só terminará em fe...