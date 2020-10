Esporte Série D: Aparecidense quer manter invencibilidade; rodada terá duelo de goianos Ainda sem perder fora de casa, Camaleão desafio o Águia Negra neste sábado (31). Goianésia e Goiânia fazem duelo goiano na 10ª rodada

Única equipe que não foi derrotada como visitante no Grupo 5 da Série D, a Aparecidense busca mais uma vitória longe dos seus domínios para dar passo rumo à 2ª fase da competição nacional. Líder da chave com 18 pontos, o Camaleão encara o Águia Negra/MS, às 19 horas, neste sábado (31), no Estádio Ninho da Águia.A equipe de Aparecida de Goiânia já faz contas para conf...