Esporte Série D: Aparecidense, perto da vaga, recebe Goianésia

A 12ª rodada do Grupo A5 da Série D será decisiva para dois dos três representantes goianos no torneio: Aparecidense (22 pontos) e Goianésia (17 pontos). Os dois se enfrentam na tarde deste sábado (21), às 16 horas, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Além de ter a vantagem de jogar em casa, a Aparecidense se encontra numa posição mais...