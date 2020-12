Esporte Série D: Aparecidense pega o Mirassol nas quartas Em sorteio dirigido pelo diretor de competições da CBF, Manoel Flores, ficou definido que o América-RN terminou com a 3ª melhor campanha e o Camaleão ficou com a 4ª

A Aparecidense vai pegar o Mirassol-SP nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O adverário foi definido por sorteio, nesta segunda-feira (28), após o Camaleão e o América-RN terminarem empatados em todos os critérios previstos no regulamento. No sorteio, dirigido pelo diretor de competições da CBF, Manoel Flores, ficou definido que o América-RN terminou com a...