Esporte Série D: Aparecidense empata com Tupynambás na partida de ida da 2ª fase Novo empate na partida de volta, em Aparecida de Goiânia, leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no dia 13 avança

Fora de casa, neste domingo (6), a Aparecidense empatou o jogo de ida da 2ª fase da Série D por 1 a 1 com o Tupymanbás, no Estádio Mário Heleno, em Juiz de Fora (MG). Na busca por uma vaga nas oitavas de final da 4ª Divisão nacional, o Camaleão precisa vencer o segundo jogo, a volta, daqui uma semana, em Aparecida de Goiânia, no Estádio Anníbal Batista de Toledo. A equipe...