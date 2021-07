Esporte Série D: Aparecidense defende liderança em rodada de clássico goiano Camaleão faz segundo jogo seguido em casa, contra o Porto Velho-RO, enquanto Jaraguá e Goianésia fazem duelo da região do Vale do São Patrício, no Amintas de Freitas

A 5ª rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro terá duas partidas envolvendo os três representantes do futebol goiano neste final de semana. Na tarde deste sábado (3), às 16 horas, a Aparecidense defende a liderança da chave jogando em casa, no Estádio Anníbal Batista, onde recebe o Porto Velho (RO). Após quatro jogos, a Aparecidense soma 8 pontos, está ...