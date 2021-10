Esporte Série D: Aparecidense decide vaga à final fora de casa Camaleão abre a semifinal como mandante no sábado (23) e disputa o jogo da volta no Frasqueirão (Natal-RN) no sábado (30)

A CBF divulgou nesta segunda-feira (18) as datas dos jogos da semifinal entre Aparecidense e ABC na Série D. O Camaleão abre o confronto como mandante e decide a vaga à final no estádio Frasqueirão, em Natal-RN. Os dois times já conquistaram o acesso à Série C 2022. O primeiro jogo será disputado no sábado (23), no estádio Aníbal Batista de Toledo, a partir das 16...