Esporte Série D: Aparecidense a dois passos de fazer história Sob comando de técnico em seu primeiro trabalho no profissional, Aparecidense abre as quartas de final contra o Mirassol. Se superar adversário, será o segundo goiano a garantir acesso

Não é novidade uma criança que sonha jogar futebol quando crescer. Não foi diferente com o técnico Thiago Carvalho, da Aparecidense, mas o ex-zagueiro de 32 anos também tinha um segundo plano: se tornar treinador. O desejo vem do exemplo em casa. Gercival Garcia, pai do atual comandante do Camaleão, foi técnico em clubes na cidade de Rio Verde e serviu de inspiração p...