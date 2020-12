Esporte Série C: Vila Nova leva virada e perde para o Ituano Tigre inicia a 2ª fase da Terceirona com derrota em casa. Nas próximas duas rodadas, jogará fora de seus domínios

O início da caminhada final do Vila Nova em busca do acesso à Série B começou com o único resultado que o Tigre não queria: uma derrota. No Estádio Olímpico, a equipe colorada pecou nos detalhes, foi superada pelo Ituano, por 2 a 1, nesta segunda-feira (14), e finaliza a 1ª das seis rodadas que disputará na 2ª fase da Série C na lanterna do Grupo C, sem pontuar. O líde...