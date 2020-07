Esporte Série C: Vila Nova estreia no dia 8 de agosto contra o Manaus CBF divulga tabela detalhada da Série C do Campeonato Brasileiro e Vila Nova conhece cronograma do 1º turno

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta quarta-feira (22) o detalhamento da tabela da Série C do Campeonato Brasileiro.O Vila Nova estreia no dia 8 de agosto, às 19 horas, contra o Manaus-AM, na Arena da Amazônia. O primeiro jogo do time colorado em Goiânia será no dia 15 de agosto (sábado) contra o Paysandu. O local da partida ainda não está d...