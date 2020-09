Esporte Série C: Vila Nova bate o Santa Cruz e dorme no G4 Tigre venceu o líder do Grupo A, por 1 a 0, com gol do meia Biancucchi. Equipe colorada segue com 100% de aproveitamento como mandante e assume a 4ª colocação, com oito pontos

Vila Nova comprovou que tirar pontos da equipe no Onésio Brasileiro Alvarenga não será tarefa fácil na Série C. Neste sábado (5), o time colorado bateu o Santa Cruz, líder do Grupo A, por 1 a 0 e vai dormir entre os quatro primeiros colocados. O gol da partida foi anotado pelo meia Biancucchi, que aproveitou rebote de uma cobrança de falta e acertou bonito chute de fo...