Esporte Série C: Vila Nova é goleado em casa e se complica na busca pelo acesso Tigre é derrotado pelo Brusque no OBA em jogo em que Henan desperdiçou pênalti, a quarta cobrança perdida pelo clube goiano na Terceirona

O Vila Nova foi goleado pelo Brusque, neste sábado (2), por 3 a 0, no OBA, e se complicou na busca pelo acesso à Série B. A equipe colorada sofreu a segunda derrota na atual fase e está em 4º e último lugar do grupo C, com 4 pontos e saldo de gols -3. O time catarinense vai a 6 pontos, está invicto e lidera a chave. A vitória do Brusque foi construída em fal...