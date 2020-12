Esporte Série C: se vencer, Vila Nova fecha 2º turno com rendimento próximo do que teve no 1º

Após indicar que superou o período de oscilação no 2º turno da fase de grupos da Série C, o Vila Nova precisa de uma vitória para conquistar mais da metade dos pontos disputados nos nove jogos finais da 1ª fase. Se vencer o Jacuipense, neste sábado (5), o Tigre somará 15 pontos no returno, um a menos do que obteve na primeira metade da competição nacional.Apesar de ter sofrid...