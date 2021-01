Esporte Série C: campeões em 2015 ressaltam experiência e apostam no Vila Nova Atacante que tem dois acessos pelo colorado acredita em sucesso do clube e do técnico Márcio Fernandes

O Vila Nova pretende conquistar domingo (17), às 18 horas, o quinto acesso do clube na Série C do Brasileiro. Em Itu (SP), no Estádio Novelli Júnior, o futuro vilanovense estará em jogo diante do Ituano, também com chances de chegar à Série B de 2021. A equipe colorada precisa de uma vitória simples para mudar de divisão nacional e sacramentar o principal objetivo do clu...