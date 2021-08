Esporte Série B: Goiás quer atingir meta nos próximos dois jogos Duas partidas em casa podem dar a pontuação que clube espera ter em um turno para, depois, buscar “gordura”

Após empatar com o Coritiba fora de casa, o Goiás mira sequência de duas partidas em Goiânia para melhorar sua posição dentro do G4 e entrar na briga não só pelo acesso à Série A, mas também pelo título da competição. O objetivo é terminar o 1º turno da Série B do Campeonato Brasileiro com ao menos 33 pontos e isso será possível em caso de vitórias esmeraldinas sobre Remo e Gu...