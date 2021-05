Esporte Série B: Goiás e Vila Nova conhecem tabela detalhada até 10ª rodada Vila Nova estreia primeiro que Goiás na Série B. Clássico do 1º turno terá mando do Vila Nova com jogo às 21h30 de sexta-feira (25 de junho)

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na noite desta quarta-feira (12) o detalhamento das dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. A torcida do Goiás terá de esperar um pouco mais que os torcedores do Vila Nova para ver seu time em campo pela competição nacional. O Vila Nova vai estrear na sexta-feira (28), às 21h30, contra o Botafogo-RJ, no Est...