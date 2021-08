Esporte Série B: desafios goianos em meio ao equilíbrio Goiás e Vila Nova tentam terminar 1º turno encorpados em seus objetivos no Brasileiro

Após 18 rodadas, a Série B 2021 tem confirmada a expectativa gerada antes do início da competição. Até aqui, é a edição mais equilibrada desde que os pontos corridos foram adotados na 2ª Divisão nacional, em 2006. A diferença de pontos entre equipes, os clubes grandes em dificuldades e as surpresas nas disputas de acesso e contra o descenso mantêm a competitividade do campeonato. ...