Esporte Série A terá clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo Com técnico interino, o Vasco encara o Flamengo em São Januário. No Allianz Parque, Palmeiras desafia o São Paulo de Fernando Diniz

Em momentos distintos no Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (10), às 17h, em São Januário. Embalado por duas vitórias seguidas, o time rubro-negro vive momento de alta, ocupando a 3ª posição. Os vascaínos não ganham há seis partidas.A sequência negativa provocou crise no Vasco, que culminou com a demissão, quinta-feira (8), do técnico Ram...