Mesmo com dois clubes representando o futebol goiano na elite do Campeonato Brasileiro, o número de jogadores nascidos em Goiás na principal competição do futebol nacional é muito pequeno, pois sequer representa 2% do total dos atletas que entraram em campo durante o 1º turno da Série A.

Com apenas 11 jogadores, o número é menor que a quantidade de argentinos na liga, que são 22, e próximo ao de uruguaios e colombianos, com dez jogadores de cada país. Ao todo, 630 jogadores participaram de ao menos um minuto de jogo neste 1º turno do Campeonato Brasileiro.

O Goiás é o clube que mais utilizou goianos na competição com três jogadores. O lateral esquerdo Jefferson, o volante Ratinho e o meia Daniel de Pauli entraram em campo, mas nenhum deles é considerado titular neste momento da temporada.

O goiano que mostrou maior brilho nesta primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que ainda tem oito jogos para serem disputados, é o atacante Luciano, que marcou seis gols em 14 jogos disputados. O atacante, natural de Anápolis e revelado pelo Atlético-GO, defendeu o Grêmio no início da competição e foi contratado pelo São Paulo, com aval do técnico Fernando Diniz. Os números de Luciano podem melhorar, pois o time paulista tem três jogos atrasados a cumprir ainda no 1º turno.

Se o número de goianos é escasso na Série A do Brasileiro, um dos representantes desse grupo diminuto tem contribuído ao longo dos últimos anos para garantir presença dos atletas de Goiás na 1ª Divisão. O zagueiro Ernando, de 32 anos, joga o Brasileirão desde 2006, quando fez sua estreia na competição pelo Goiás, clube que o formou. De lá para cá, só ficou fora das edições de 2011, 2012 e 2017, quando disputou a Série B, as duas primeiras pelo alviverde e a última pelo Internacional.

Hoje no Bahia, o defensor, natural de Flores de Goiás, cobra melhorias na formação de jogadores. “São poucos jogadores (11 nomes). Nós precisamos trabalhar para revelar mais jogadores goianos”, comentou Ernando.

Entre os goianos, o volante Ricardinho, de 31 anos, do Sport, é quem mais jogou neste 1º turno. O jogador teve uma oportunidade de atuar na 1ª Divisão em uma partida pelo Goiás em 2009 e só voltou agora para a elite do Brasileirão. Pelo Leão do Recife, fez 17 jogos nesta temporada. O volante comentou o fato de existirem poucos jogadores goianos disputando a Série A.

Ricardinho não sabe explicar os motivos para o número pequeno de atletas do Estado espalhados pelos clubes do Brasileirão, mas lembra que, em sua geração, existem nomes como os do volante Amaral, do lateral direito Douglas, do meia Felipe Menezes, entre outros, que também já estiveram na competição.

“Sobre ser goiano, sempre chama atenção principalmente pelo sotaque. Joguei bastante tempo no Sul e agora no Nordeste. Esse sotaque ganha destaque”, contou o volante, natural de Itaberaí. Mesmo jogando em outras divisões ao longo da carreira, Ricardinho disse que dividiu poucas vezes o vestiário com outros conterrâneos. “Depois que saí de Goiânia, não foram muitos os goianos com quem joguei”, frisou.

Atualmente, Ricardinho joga com o lateral esquerdo Sander, que é natural de Corumbá de Goiás. No entanto, o defensor se considera goiano “apenas no RG”, pois viveu poucos meses em Goiás e depois se mudou para a região Sul.

O Atlético-GO utilizou apenas um goiano neste Brasileirão. Foi o meia Jorginho, natural de Aparecida de Goiânia, que se transferiu para o Athletico-PR e participou da competição pelos dois clubes.

O caçula é o lateral direito Wisney, de 21 anos, natural de Itumbiara, que foi revelado pelo Fluminense, participou de duas partidas na competição e jogou por oito minutos.