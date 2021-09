Esporte Série A: clubes decidem por jogos com público só quando todas as cidades liberarem Em reunião, ficou decidido que rodada será suspensa caso alguma partida tenha torcida antes que todos os locais estejam liberados

Os clubes da Série A decidiram, nesta quarta-feira (8), que não haverá jogos com público no Campeonato Brasileiro sem que todas cidades estejam com liberação para que as torcidas voltem aos estádios. Presidente do Atlético-GO, Adson Batista comentou, pelo Twitter, o resultado da reunião. "O conselho arbitral dos clubes, em convocação da CBF, decidiu, por unanimidade dos pr...