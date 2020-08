Esporte Série A: CBF confirma estreia do Goiás na Serrinha Duelo contra o São Paulo será disputado na casa esmeralina, às 16 horas no domingo (9), mas iluminação do estádio ainda receberá vistoria oficial da entidade

A CBF confirmou a Serrinha como palco da estreia do Goiás na Série A 2020. O duelo de domingo (9) contra o São Paulo estava como local “a definir” na tabela do campeonato, mas a direção esmeraldina recebeu comunicado da entidade que alterou o status do local da partida para o Estádio Hailé Pinheiro. Neste sábado (1º) o time alviverde encara o Cuiabá, no último amist...