Esporte Série A: Atlético-GO é aquela visita que incomoda Atlético-GO é 4º maior pontuador fora de casa no Brasileiro e pode igualar pontos de 2017

O Atlético-GO confia no bom aproveitamento como visitante para voltar a vencer na Série A e seguir com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento (Z4). Na Série A, o Dragão possui o 6º melhor aproveitamento (44,4%) entre os 20 clubes e foi o 4º time, ao lado de Corinthians e Internacional, que mais pontuou atuando longe de casa no Brasileirão - os líderes sã...