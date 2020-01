Esporte Sérgio Noronha, jornalista e comentarista esportivo, morre aos 87 anos Também conhecido como "Seu Nonô", foi comentarista esportivo, redator, editor de esportes, secretário de redação e colunista com passagens importantes por vários veículos de comunicação

O jornalista Sérgio Noronha morreu nesta sexta-feira no Rio, aos 87 anos. Comentarista esportivo com passagens por inúmeros veículos de comunicação, ele estava internado no Hospital Rio Laranjeiras, na zona Sul, onde sofreu uma parada cardíaca. Noronha sofria do Mal de Alzheimer desde 2015. Noronha teve uma pneumonia no Retiro dos Artistas, onde vivia, e ficou int...